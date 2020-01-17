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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 كانون الثاني 2020 11:23 ص

نائب : جميع التحركات لاختيار بديل عبد المهدي .. لن تنجح

النائب عن تحالف البناء أحمد الكناني

اكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني :" ان الحراك السياسي لاعادة منح الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لن ينجح،  وان جميع التحركات لاختيار شخصية بديلة اخفقت ولن تحقق شيئا " .

وقال الكناني في تصريح صحفي :" ان الكتل السياسية لازالت غير متفقة على شخصية معينة لتولي منصب رئاسة الوزراء، وان جميع التحركات بهذا الاتجاه فشلت ".

واضاف :" ان الحراك السياسي لاعادة منح الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لن ينجح لوجود رفض شعبي واسع "، مبينا :" ان الحل الوحيد لحسم منصب رئاسة الوزراء توحيد الموقف السياسي وطرح شخصية مقبولة لدى الشارع والمرجعية ".
ف.ا

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أخر تعديل: الجمعة، 17 كانون الثاني 2020 11:25 ص
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