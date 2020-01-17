نائب : جميع التحركات لاختيار بديل عبد المهدي .. لن تنجح

اكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني :" ان الحراك السياسي لاعادة منح الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لن ينجح، وان جميع التحركات لاختيار شخصية بديلة اخفقت ولن تحقق شيئا " .



وقال الكناني في تصريح صحفي :" ان الكتل السياسية لازالت غير متفقة على شخصية معينة لتولي منصب رئاسة الوزراء، وان جميع التحركات بهذا الاتجاه فشلت ".

واضاف :" ان الحراك السياسي لاعادة منح الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لن ينجح لوجود رفض شعبي واسع "، مبينا :" ان الحل الوحيد لحسم منصب رئاسة الوزراء توحيد الموقف السياسي وطرح شخصية مقبولة لدى الشارع والمرجعية ".

ف.ا