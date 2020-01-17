عاجل.. بعد اعترافها باسقاطها .. إيران تدعو دول ضحايا الطائرة الأوكرانية إلى عدم تحويل الحادث إلى قضية سياسية !! ع د Copy أخبار متعلقة كندا تطالب بمحاسبة إيران بعد اعترافها بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ عاجل.. معظم دول التحالف تؤكد عدم سقوط إصابات جراء الهجوم الإيراني في العراق عاجل.. مكبرات الصوت والجوامع تدعو المتظاهرين للنزول إلى الشوارع وقطع الطرق الرئيسية رفضاً لمرشح الفاسدين محمد شياع السوداني عاجل.. فرنسا تدعو إلى اجتماع للتحالف الدولي بشأن "خطر" عودة داعش للعراق وسوريا العثور على جثة امرأة مجهولة الهوية جنوب غربي ديالى الخطوط الجوية العراقية توضح ملابسات تاخير اقلاع احدى الطائرات في تونس