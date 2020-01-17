بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 17 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 كانون الثاني 2020 11:23 ص

عاجل.. بعد اعترافها باسقاطها .. إيران تدعو دول ضحايا الطائرة الأوكرانية إلى عدم تحويل الحادث إلى قضية سياسية !!

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عاجل.. بعد اعترافها باسقاطها .. إيران تدعو دول ضحايا الطائرة الأوكرانية إلى عدم تحويل الحادث إلى قضية سياسية !!

ع د

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