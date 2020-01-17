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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 كانون الثاني 2020 11:21 ص

العراقيون اكثر الاجانب استثمارا بسوق العقارات الاردني خلال عام 2019

الأردن


احتل العراقيون  المرتبة الاولى   في  سوق العقارات بالاردن خلال العام الماضي 2019  سواء بعدد المعاملات التي نفذوها او قيمتها الاستثمارية.

ووفقا لتقرير احصائي لدائرة الاراضي والمساحة الأردنية، جاء العراقيون في بيوعات العقار بالاردن خلال العام الماضي 2019 بالمرتبة الأولى بمجموع  771  عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع  699   عقاراً، فيما جاء حملة الوثيقة الغزاوية الذين سمحت لهم الحكومة الاردنية بتملك العقارات بالمملكة بالمرتبة الثالثة بمجموع 573 عقارا.

وجاء العراقيون كذلك بالمقدمة لجهة قيمة الاستثمارات خلال العام الماضي 2019  بقيمة تقديرية  بلغت 121 مليون دينار وبنسبة 36 % من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بقيمة نحو 44  مليون دولار وبنسبة 13 % فيما جاء بالمرتبة الثالثة  حملة الوثيقة الغزاوية وبقيمة 42 مليون دولار وبنسبة 8ر12%.

 ووفقا للتقرير، بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال العام الماضي 3219 عقارا منها 1886   للشقق و1333  للاراضي قيمتها التقديرية نحو 333 مليون دولار بإنخفاضٍ نسبته 17  % مقارنة مع عام 2018.

ف.أ
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