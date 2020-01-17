بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 17 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
مرجع ديني يتوعد بمحاربة "الطغاة في العراق.. ويدعو إلى إسقاط حكومة عبد المهدي وبرلمان الحلبوسي ماكرون: قواتنا تواصل محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط استشهاد مسعفة بكربلاء.. رصاص الميليشيات يحصد أرواح نشطاء العراق نائب سابق : الامريكان ينقبون عن الرصاص في حمرين ..دون علم الحكومة الاعرجي : معظم الكتل قرارها غير عراقي نائب : جميع التحركات لاختيار بديل عبد المهدي .. لن تنجح العراقيون اكثر الاجانب استثمارا بسوق العقارات الاردني خلال عام 2019 القبض على تاجر مخدرات في ديالى فايننشال تايمز: مقتل الإرهابي أبو مهدي المهندس أضعف نفوذ إيران في العراق ضبط مسافر عراقي بحوزته قطع أثرية يروم تهريبها الى ايران
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 كانون الثاني 2020 11:17 ص

نائب عن واسط : فساد الأحزاب وراء توقف 230 مشروعا لمدة 10 سنوات

واسط

كشف النائب عن محافظة واسط عباس يابر،اليوم  الجمعة، ان المحافظة لديها 230 مشروع متوقف منذ اكثر من 10 أعوام بسبب فساد الأحزاب التي تمسك بالمشاريع، موضحا ان الاتفاقية الصينية ستقضي على هذا الفساد وتمهد الطريق لانجاز المشاريع المتوقفة.
وقال يابر في تصريح له، ان “محافظة واسط لديها 230 مشروع متوقف وبعضها منذ عام 2008، إضافة الى ان قضاء الكوت مازال من دون بنى تحتية”.
وأضاف ان “محافظة واسط تصدر 250 الف برميل نفط من حقولها وتجدها من دون بنى تحتية مع طرق وشوارع رديئة جدا، إضافة الى جميع المحافظات تعاني نفس المعاناة”.
وبين ان “الأحزاب الفاسدة واللجان الاقتصادية في هذه الأحزاب كانت سببا في السيطرة على المشاريع بمختلف المحافظات، والاتفاقية مع الصين ستكون بوابة لانهاء فساد هذه الأحزاب وسيطرتها على المشاريع”.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
توسعة طريق

استمرار أعمال تطوير طريق بغداد سامراء 17 كانون الثاني 2020 11:36 ص

الأردن

العراقيون اكثر الاجانب استثمارا بسوق العقارات الاردني خلال عام 2019 17 كانون الثاني 2020 11:21 ص

النائبة غيداء كمبش

نائبة :البطالة في المناطق المحررة تتجاوز الـ40% 17 كانون الثاني 2020 11:14 ص

مستشفى جراحة الجملة العصبية

جراحة الجملة العصبية : اكثر من 22 الف حالة طارئة خلال العام الماضي 16 كانون الثاني 2020 03:10 م

الدولار

تعرَّف على أسعار صرف الدولار في السوق المحلية 16 كانون الثاني 2020 12:56 م

سكواش - أرشيفية

لاعب عراقي يحرز بطولة الاسكواش الدولية للمحترفين في مصر 16 كانون الثاني 2020 11:14 ص

عدنان حمد

عدنان حمد يحدد سبب خروج المنتخب الاولمبي من بطولة آسيا 16 كانون الثاني 2020 11:12 ص

صحة ديالى

صحة ديالى تكشف عدد المصابين بـ " الايدز" في المحافظة 16 كانون الثاني 2020 11:10 ص

التعليقات