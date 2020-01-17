نائب عن واسط : فساد الأحزاب وراء توقف 230 مشروعا لمدة 10 سنوات

كشف النائب عن محافظة واسط عباس يابر،اليوم الجمعة، ان المحافظة لديها 230 مشروع متوقف منذ اكثر من 10 أعوام بسبب فساد الأحزاب التي تمسك بالمشاريع، موضحا ان الاتفاقية الصينية ستقضي على هذا الفساد وتمهد الطريق لانجاز المشاريع المتوقفة.

وقال يابر في تصريح له، ان “محافظة واسط لديها 230 مشروع متوقف وبعضها منذ عام 2008، إضافة الى ان قضاء الكوت مازال من دون بنى تحتية”.

وأضاف ان “محافظة واسط تصدر 250 الف برميل نفط من حقولها وتجدها من دون بنى تحتية مع طرق وشوارع رديئة جدا، إضافة الى جميع المحافظات تعاني نفس المعاناة”.

وبين ان “الأحزاب الفاسدة واللجان الاقتصادية في هذه الأحزاب كانت سببا في السيطرة على المشاريع بمختلف المحافظات، والاتفاقية مع الصين ستكون بوابة لانهاء فساد هذه الأحزاب وسيطرتها على المشاريع”.

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