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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 كانون الثاني 2020 11:14 ص

نائبة :البطالة في المناطق المحررة تتجاوز الـ40%

النائبة غيداء كمبش


اكدت عضو تحالف القوى العراقية النائب غيداء كمبش ، الخميس، بان معدلات البطالة في المناطق المحررة تجاوزت حاجز الـ40% داعية الى البحث عن طرق ناجعة لتجاوز هذا الملف.

وقالت كمبش في تصريح صحفي إن “احدى اهم التحديات التي تواجه المدن والمناطق المحررة في البلاد هي ارتفاع معدلات البطالة والتي تجاوزت حاجز الـ40% وهي تمثل مؤشرا سلبيا يكشف عن الصعوبات الاقتصادية في تلك المناطق خاصة وان الارهاب دمر مصادر رزق عشرات الاف المواطنين”.

وأضافت، أن “الحكومة عليها العمل ببرنامج انعاش وطني يؤدي الى توفير فرص العمل واعطاء دفعة قوية للقطاعات التي تضررت بفعل الارهاب من اجل امتصاص البطالة واعطاء رسائل طمانة تسهم في ايجاد حلول لملف ارتفاع معدلات الفقر المدقع”.

ف.ا
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