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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 17 كانون الثاني 2020 11:03 ص

النجيفي : البرلمان لا يستطيع الزام الحكومة بقرار خروج القوات الاجنبية حسب قرار المحكمة الاتحادية

أسامة النجيفي


اكد رئيس جبهة الانقاذ  والتنمية اسامة  النجيفي ان  البرلمان لا يستطيع الزام الحكومة بقرار خروج القوات الاجنبية حسب قرار المحكمة الاتحادية ، وقراره صدر بغياب مكونين اساسيين هما السنة والاكراد برغم  ان التهديدات المهمة تتعلق بمناطقهم ، .

وقال خلال لقائه   السفير الروسي ماكسيم ماكسيموف ان حكومة تصريف الامور اليومية غير معنية بالقرارات الستراتيجية ولا يجوز لها التصرف كحكومة دائمية ، فضلا عن ان القرار اسس لخلاف عميق قوامه رغبة البعض بالانفراد وتهميش الآخرين ".

وشدد  النجيفي  على حاجة البلد  اإلى ضبط السلاح المنفلت والتصدي للميليشيات التي تتجاوز على القوانين وتستهدف حياة الناس ، كما يحتاج الى رئيس مجلس وزراء مستقل وحكومة انتقالية تحقق مطالب المتظاهرين التي تحظى بدعم ومساندة جبهة الانقاذ والتنمية .

من جانبه اكد السفير رغبة بلاده بالاسراع بتشكيل حكومة مقبولة من الشعب ، وتدعم ابعاد العراق عن الصراعات الدولية .

 واشار  الى عمل الشركات الروسية في العراق والرغبة في استمرار وتطوير اعمالها .

ف.ا
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