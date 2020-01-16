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الخميس, 16 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 كانون الثاني 2020 03:32 م

الإعلام الأمني يكشف تفاصيل القبض على مفتي داعش الإرهابي بأيمن الموصل

داعش

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، إلقاء القبض على “مفتي داعش” في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، مشيرةً إلى مسؤوليته عن إصدار “فتوى” لتفجير جامع النبي يونس (عليه السلام).

وقالت الخلية في بيان لها، إن “فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وبعد البحث والتحري والمتابعة المستمرة، ألقى القبض على مسؤول في ما يعرف بالشرعية ومفتي داعش المعروف (شفاء النعمة) المكنى (ابو عبد الباري) في حي المنصور في الجانب الأيمن لمدينة الموصل”.


وأضافت أنه “كان يعمل إماماً وخطيباً في عدد من جوامع المدينة والمعروف بخطبه المحرضة ضد القوات الأمنية والتي كان يحرض على الانتماء لداعش ومبايعته ويثقف للفكر التكفيري المتطرف خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل”.
وتابعت، أنه “يعتبر من القياديين في الصف الأول لعصابات داعش وهو المسؤول عن إصدار الفتاوى الخاصة بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة داعش، وهو المسؤول عن إصدار فتوى لتفجير جامع النبي يونس عليه السلام”.

ع د

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