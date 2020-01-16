جراحة الجملة العصبية : اكثر من 22 الف حالة طارئة خلال العام الماضي



اعلن مستشفى جراحة الجملة العصبية، عن استقباله اكثر من 37 الف مراجع خلال 2019، بينهم اكثر من 22 الفا في حالات طارئة.



وقال مدير المستشفى الدكتور وليد خالد الحيالي :" ان استشارية المستشفى تستقبل الحالات المرضية بشكل يومي لامراض الدماغ والعمود الفقري ، فضلا عن الطوارئ التي تستقبل الحالات الطارئة على مدى 24 ساعة يوميا وبكوادر متكاملة ".



واضاف :" ان المستشفى استقبل خلال 2019 نحو 37275 مراجعا وحالة طارئة ، بينها 15009 مراجعين للاستشارية مابين الام الدماغ واورامه والعمود الفقري والصداع الشديد والصرع وغيرها من الحالات".



واوضح الحيالي :" ان عدد الحالات الطارئة التي وردت للمستشفى خلال السنة الماضية بلغ 22 الفا و 266 حالة طارئة ، تراوحت مابين اصابات اطلاق الرصاص العشوائي واصابات الرأس والعمود الفقري وحوادث السير والجلطات الدماغية ونزف الدماغ وفتحات الظهر لحديثي الولادة والسقوط من اماكن مرتفعة وغيرها".



ف.ا