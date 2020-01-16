مصدر يكشف عن إلغاء التصويت على استقالة أمين عام مجلس الوزراء

كشف مصدر مطلع، الأربعاء، أن مجلس الوزراء قرر إلغاء التصويت على استقالة حميد الغزي من منصبه أميناً عاماً للمجلس.



وقال المصدر في حديث لـه ، إن “مجلس الوزراء صوت، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها أمس، على إلغاء التصويت على استقالة حميد الغزي”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “ذلك جاء بناءً على طلب الغزي وتراجعه عن الاستقالة”.





يشار إلى أن الغزي قدم، الجمعة (29 تشرين الثاني 2019)، استقالته من منصبه أميناً عاماً لمجلس الوزراء.