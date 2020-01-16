الجميلي مكان الحلبوسي في مجلس النواب

اعلن وزير التجارة السابق سلمان الجميلي عن كسبه دعوى عودته للبرلمان بدلا من النائب الحالي هيبت الحلبوسي.



وقال الجميلي في تصريح صحفي : " لقد كسبت القضية التي رفعتها ، وبامكاني الان تقديم طعن امام مجلس النواب لغرض عودتي" .



واضاف انه : " لم يتخذ القرار بعد ، بانتظار حل مجلس النواب والذهاب الى الانتخابات المبكرة باعتبارها مطلبا شعبيا ".



ف.ا