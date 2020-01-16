لجنة برلمانية : العراق يعمل مع الجميع على التهدئة ويرحب باية وساطة

اكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، دعم العراق اية وساطة تسهم في خفض التوتر الذي تشهده المنطقة، وان بغداد تعمل مع الجميع على التهدئة.

وقالت عضو اللجنة آلا طالباني في تصريح صحفي :" في ظل الازمة الحالية بين اميركا وايران وتخوفنا نحن في العراق من ان نكون ساحة صراع، نعمل مع الجميع على التهدئة".



واضافت طالباني :" ان هناك الكثير من المؤشرات على انتهاك السيادة العراقية ، وهذا الامر يشير الى اهمية تحرك الدول الشقيقة والصديقة لخفض التوتر قدر الامكان "، مؤكدة :" ان العراق يدعم اية وساطة بهذا الاتجاه من قبل اي بلد"، محذرة من :" ان التصعيد سيكون مصدر خطر على الجميع في المنطقة ".





ف.ا