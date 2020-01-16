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الخميس, 16 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 كانون الثاني 2020 02:59 م

كتلة الفياض تتباكى على عبد المهدي : كان ضحية مؤامرات خارجية !!

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كشفت كتلة "عطاء" بزعامة فالح الفياض، عن حراك سياسي لاعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، واصفة الاخير بانه :"  كان ضحية المؤامرات الخارجية التي دفعت به لتقديم الاستقالة ".

وقال رئيس الكتلة حيدر الفوادي في تصريح صحفي :" ان القوى السياسية ومنظمات مدنية ونقابات ، ادركت اهمية وجود عبد المهدي على رأس السلطة لما يمتلكه من عقلية اقتصادية ".

واضاف الفؤادي:" ان هناك حراكا سياسيا واجتماعيا يجري حاليا لاعادة منح الثقة لعادل عبد المهدي كونه الشخصية الوحيدة القادرة على انقاذ البلد اقتصاديا "، على حد قوله .

 

ف.ا

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