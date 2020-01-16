كتلة الفياض تتباكى على عبد المهدي : كان ضحية مؤامرات خارجية !!

كشفت كتلة "عطاء" بزعامة فالح الفياض، عن حراك سياسي لاعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، واصفة الاخير بانه :" كان ضحية المؤامرات الخارجية التي دفعت به لتقديم الاستقالة ".



وقال رئيس الكتلة حيدر الفوادي في تصريح صحفي :" ان القوى السياسية ومنظمات مدنية ونقابات ، ادركت اهمية وجود عبد المهدي على رأس السلطة لما يمتلكه من عقلية اقتصادية ".



واضاف الفؤادي:" ان هناك حراكا سياسيا واجتماعيا يجري حاليا لاعادة منح الثقة لعادل عبد المهدي كونه الشخصية الوحيدة القادرة على انقاذ البلد اقتصاديا "، على حد قوله .

ف.ا