اتلاف شحنة مواد غذائية مستوردة مخالفة في مديرية كمرك المنطقة الوسطى



أعلنت الهيئة العامة للكمارك إتلاف شحنة مواد غذائية مستوردة (بسكت تركي المنشأ) منتهي الصلاحية في مديرية كمرك المنطقة الوسطى.



وأوضحت الهيئة في بيان ، أن "عملية الاتلاف تمت من قبل لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض.



ف.ا