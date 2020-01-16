بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 16 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 كانون الثاني 2020 02:43 م

اتلاف شحنة مواد غذائية مستوردة مخالفة في مديرية كمرك المنطقة الوسطى

اتلاف كميات كبيرة من السكائر في النجف

أعلنت الهيئة العامة للكمارك إتلاف شحنة مواد غذائية مستوردة (بسكت تركي المنشأ) منتهي الصلاحية في مديرية كمرك المنطقة الوسطى.

وأوضحت الهيئة في بيان ، أن "عملية الاتلاف تمت من قبل لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض.

ف.ا
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