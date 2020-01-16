اتلاف شحنة مواد غذائية مستوردة مخالفة في مديرية كمرك المنطقة الوسطى

أعلنت الهيئة العامة للكمارك إتلاف شحنة مواد غذائية مستوردة (بسكت تركي المنشأ) منتهي الصلاحية في مديرية كمرك المنطقة الوسطى. وأوضحت الهيئة في بيان ، أن "عملية الاتلاف تمت من قبل لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض. ف.ا Copy أخبار متعلقة اتلاف ارسالية سكائر منتهية الصلاحية في كمرك المنطقة الوسطى إتلاف ٧ أطنان كيك مستورد منتهي الصلاحية في كمرك ام قصر الجنوبي اتلاف ادوية بشرية ومواد غذائية منتهية الصلاحية في كمرك الشحن الجوي إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في ديالى القبض على مسافر إيراني بحوزته مواد مخدرة في البصرة اتلاف ارسالية سكائر مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة في جمرك المنطقة الوسطى