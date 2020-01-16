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الخميس, 16 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 كانون الثاني 2020 02:40 م

المحلاوي: الاتفاقية الصينية ستدخل العراق في لعبة المحاور الدولية وسترهن النفط لعشرات السنين

عادل خميس المحلاوي

اكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، النائب عادل خميس المحلاوي، ان الاتفاقية الصينية ستدخل العراق في لعبة المحاور الدولية وسترهن النفط لعشرات السنين.

وقال المحلاوي في بيان ان “الاتفاقية مع الصين هي اتفاقية تشوبها الكثير من علامات الاستفهام وهي وقعت على عجل دون تخطيط حقيقي وهادف، ولدينا عدد من الملاحظات حولها، وفي مقدمتها عدم مصادقتها من قبل مجلس النواب ومحاولة فرض توجه معين للاقتصاد العراقي من خلال ربطه بالاقتصاد الصيني، وتحديد هوية اقتصاد الدولة تبعا لذلك، وادخال العراق في لعبة المحاور الدولية، ورهن اموال مبيعات نفط العراق لعشرات السنين، وبمبالغ مئات المليارات، فضلا عن وجود لبس بين حجم التبادل الاقتصادي ومبلغ الائتمان في الاتفاقية».

وطالب بالتريث في تنفيذ الاتفاقية لحين تشكيل حكومة جديدة وتشكيل لجنة من كفاءات عراقية مستقلة لدراسة الجدوى من هذه الاتفاقية، وتقديم توصياتها للحكومة الجديدة والبرلمان لغرض البت في اتخاذ القرار المناسب بصددها، وبما يحقق المصلحة العامة للبلد”.

ف.ا

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