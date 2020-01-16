النجيفي :قرار البرلمان باخراج القوات الامريكية قرار متسرع يشوبه نقص واضح في جوانبه القانونية ويمثل ضربة للوحدة الوطنية





اكد أسامة النجيفي رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية ، أهمية اخراج العراق من دائرة الصراع.



وأشار النجيفي خلال لقائه سفير الولايات المتحدة الأميركية في العراق ماثيو تولالى أن الولايات المتحدة دولة صديقة ، وهناك اتفاقيات مبرمة بينها وبين العراق ، وينبغي أن يكون أي قرار نابعا من مصلحة مشتركة بين الجانبين.



وتابع لذلك فإن قرار مجلس النواب حول اخراج القوات الأجنبية من العراق ، قرار متسرع يشوبه نقص واضح في جوانبه القانونية ويمثل ضربة للوحدة الوطنية في ظل غياب مكونات أساسية في أمر يخص مصلحة البلد ككل.



وشدد النجيفي على ان هذا القرار ” يزرع بذرة لخلافات مستقبلية ذات تأثير سلبي على العراق ، ويعبر عن اتجاه خطير قوامه الانفراد في اتخاذ قرارات مهمة برغم أن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال يومية لا يحق لها اتخاذ قرارات أو توصيات حول أمور ستراتيجية “.



ولفت الى ” أن الأمل معقود على نجاح المطالب العادلة للمتظاهرين السلميين “، مؤكدا دعم جبهة الإنقاذ والتنمية للحراك الشعبي.



من جانبه أبدى السفير تولر ترحيبه واتفاقه مع رؤية النجيفي ، وعرض موقف حكومته من القضايا السياسية وبخاصة من مسألة انسحاب القوات الأميركية.



وشدد على أن بلاده ” حريصة على التعاون ودعم العراق والوقوف مع شعبه ” مشيرا الى ” أن أميركا لا تريد اتخاذ أي اجراء يمكن أن تكون نتائجه كارثية على العراق ، وهو بالتأكيد لن يكون في مصلحة بلاده “.



كما عقب السفير الأميركي على ازدياد النشاط المعادي ، واستهداف القواعد التي تضم قوات التحالف الدولي بالقول : إنها رسالة الهدف منها اسكات صوت المتظاهرين المدافعين عن شعبهم.



ف.ا