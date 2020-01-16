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الخميس, 16 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 كانون الثاني 2020 01:00 م

نائب يطالب البرلمان بإخراج قوات إيران من العراق

نائب

طالب النائب السابق محمد نوري العبد ربه، اليوم الخميس، مجلس النواب بالتعامل مع ايران بنفس المعيار الذي تعامل به قرار اخراج القوات الاميركية من العراق، منوها الى ان السياسيين السنة يخشون من فرض قرارات واجندات خارجية بعد خروج اميركا.

وقال العبد ربه ، ان “بعض السياسيين الذين جلبوا الامريكان الى العراق، الان هم من صوتوا على اخراجهم”، مؤكداً انه “يجب على القوى السياسية بيان قدرتها على حماية المناطق السنية بعد خروج الاميركان، من الفصائل المسلحة”.

 واضاف، ان “مجلس النواب عليه التعامل بنفس المعيار الذي تعامل به عندما قرر السياسيون الشيعة اخراج القوات الاميركية من العراق”.

وبشان جلسة التصويت على قرار اخراج القوات الاميركية كشف العبد ربه، عن “تلقي عدد من نواب المكون السني  رسائل تهديد لحضور جلسة اخراج القوات الاجنبية، بعد حادثة اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس”.

ع د

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