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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 كانون الثاني 2020 12:50 م

بالمستندات .. حكومة تصريف الأعمال تثبت أشخاص في الدرجات الخاصة رغم وجود ملفات فساد ضدهم

الحكومة
انتقدت النائبة عالية نصيف، الخميس، بشدة قيام حكومة تصريف الأعمال بتثبيت بعض الفاسدين في منصب مدير عام، من بينهم مدير عام شركة نفط الجنوب الذي عليه ٣١ قضية في هيئة النزاهة، مبينة ان الدرجات الخاصة تباع وتشترى بملايين الدولارات في صفقات تعقد بين شخصيات حزبية.

وقالت نصيف في بيان لها  ان “حكومة تصريف الأعمال قامت بتثبيت عدد من الأشخاص في الدرجات الخاصة رغم وجود ملفات فساد وتحقيقات تخصهم في هيئة النزاهة، ومن بينهم المدير العام للشركة العامة للصناعات الهيدروليكية في وزارة الصناعة، ومدير عام شركة نفط البصرة التابعة لوزارة النفط الذي عليه ٣١ قضية في هيئة النزاهة، وذلك بعد توزيع ٢٢ مليون دولار لشخصيات حزبية فاسدة “.

واضافت ان “من بين ملفات الفساد الكثيرة التي تخص مدير شركة نفط البصرة، فساد وتلاعب في عقد التشغيل والصيانة للموانئ العامة، وصرف ستة مليارات دينار بدون سند قانوني، وهدر (٤ مليارات دولار ونصف) لصالح شركة شل، وفساد في مشروع حماية المستودعات والأنابيب، وفساد في السيارات المصفحة في شركة نفط البصرة، وفساد في إسكان عمال الموانئ النفطية، وتنسيب سيارات الشركة لأحزاب وشخصيات، وفساد في عقد بيريزا الإيطالية، وفساد في عقد نقل ومعالجة المخلفات النفطية، والقائمة تطول”، مشيرة الى ان “هذا الشخص ليس الا نموذجاً لحيتان الفساد الذين يشترون المنصب بملايين الدولارات ليربحوا مليارات الدولارات وكل واحد منهم تقدر ثروته بميزانية دولة “.



وتساءلت نصيف “كيف تتم تزكيته من هيئة النزاهة وقبوله رغم وجود 31 ملف فساد تخصه في الهيئة؟ ما هي المعجزة التي حصلت في ليلة وضحاها ليتم تجاهل كل هذه القضايا وتزكية هذا الشخص؟”، لافتة الى ان “على حكومة تصريف الأعمال ان تتراجع عن قراراتها (الباطلة) في تثبيت هؤلاء الأشخاص، وعلى هيئة النزاهة والقضاء والادعاء العام الإسراع في حسم هذه القضايا ومحاكمة ومحاسبة المتورطين فيها”.










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