قرقاش: السودانيون يواجهون تراكمات فشل البشير والإخوان في إدارة البلاد

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم الخميس، أن السودان يواجه تراكمات فشل الرئيس السابق عمر البشير، وجماعة الإخوان المسلمين، في إدارة البلاد، خلال الفترة الماضية.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”من انطباعاتي خلال زيارتي إلى الخرطوم أن حقبة البشير والإخوان المسلمين تركت وراءها فشلا ذريعا في إدارة الدولة وتوفير الاستقرار والازدهار“.

وأضاف الوزير الإماراتي: ”السودانيون يواجهون اليوم تراكمات فشل التنظير الآيديولوجي، ومصممون على بناء نظام عصري ينتشل بلدهم من سنواته العجاف“.

وتابع: ”ويبدو واضحاً من الخرطوم أن عودة المصداقية للبعد العربي في السياسة الإقليمية ضرورة في ظل تغول القوى الإقليمية على النظام العربي. فإعادة إنتاج الطموحات الإمبراطورية والتعريف الهزلي للجيرة والجوار ماهو إلا غطاء لتمدّد استعماري جديد على حساب العالم العربي“؟

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