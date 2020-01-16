بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 16 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
لاعب عراقي يحرز بطولة الاسكواش الدولية للمحترفين في مصر عدنان حمد يحدد سبب خروج المنتخب الاولمبي من بطولة آسيا صحة ديالى تكشف عدد المصابين بـ " الايدز" في المحافظة تعرض مراسل قناة فضائية الى محاولة اغتيال عودة 150 عائلة نازحة الى مساكنها في ابي صيدا بديالى نائب : تعديل قانون التقاعد يتضمن بابا جديدا للفساد الاداري الفتح : توافق لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء بعد " اجتماع ايران " قيادي تركماني : تحركات كردية لضم كركوك الى اقليم كردستان العراقيون الاكثر شراء للعقارات في تركيا العام الماضي اعفاء قائد شرطة ديالى من منصبه وتعيين اللواء حامد الشمري بدلا عنه
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 كانون الثاني 2020 11:50 ص

قرقاش: السودانيون يواجهون تراكمات فشل البشير والإخوان في إدارة البلاد

أنور قرقاش

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم الخميس، أن السودان يواجه تراكمات فشل الرئيس السابق عمر البشير، وجماعة الإخوان المسلمين، في إدارة البلاد، خلال الفترة الماضية.
وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”من انطباعاتي خلال زيارتي إلى الخرطوم أن حقبة البشير والإخوان المسلمين تركت وراءها فشلا ذريعا في إدارة الدولة وتوفير الاستقرار والازدهار“.
وأضاف الوزير الإماراتي: ”السودانيون يواجهون اليوم تراكمات فشل التنظير الآيديولوجي، ومصممون على بناء نظام عصري ينتشل بلدهم من سنواته العجاف“.
وتابع: ”ويبدو واضحاً من الخرطوم أن عودة المصداقية للبعد العربي في السياسة الإقليمية ضرورة في ظل تغول القوى الإقليمية على النظام العربي. فإعادة إنتاج الطموحات الإمبراطورية والتعريف الهزلي للجيرة والجوار ماهو إلا غطاء لتمدّد استعماري جديد على حساب العالم العربي“؟

ع د

أخبار متعلقة
أخر تعديل: الخميس، 16 كانون الثاني 2020 12:31 م
إقرأ ايضا
عبد المهدي

الملا يوجه رسالة نارية لعبد المهدي: بعهدك فقدنا السيادة وسال الدم العراقي 14 كانون الثاني 2020 02:28 م

عبد الصمد وغالي

السفارة الفرنسية في العراق تدين اغتيال أحمد عبد الصمد وصفاء غالي 12 كانون الثاني 2020 05:14 م

اياد علاوي

علاوي مغردا : لا أسعى لرئاسة الوزراء ..و لن أتسابق مع الطامعين للحصول عليها 12 كانون الثاني 2020 05:05 م

اياد علاوي

علاوي مغردا: لن أرشح لرئاسة الوزراء والأمر متروك للشعب 12 كانون الثاني 2020 04:53 م

خامنئي

مرجع ديني لخامنئي: لماذا لا تبكي على ٥٣٠ شاب في عمر الورود قتلوا على أيدي ميليشياتك؟ وتبكي على قاتلهم! 11 كانون الثاني 2020 03:41 م

الأعرجي

الأعرجي : عدم تكليف رئيس وزراء جديد سيفاقم الأزمة 11 كانون الثاني 2020 02:58 م

حسن الموسوي

مرجع ديني: الميليشيات التابعة لإيران هي من قتلت الشباب وتبث الرعب بين صفوف الشعب العراقي 11 كانون الثاني 2020 02:21 م

أحمد البشير

البشير ينفي تعرضه للاعتقال: إشاعات للتغطية على "دماء الشهداء" في العراق 11 كانون الثاني 2020 10:39 ص

التعليقات