لاعب عراقي يحرز بطولة الاسكواش الدولية للمحترفين في مصر



احرز لاعب منتخب العراق بالاسكواش لفئة المتقدمين محمد فرمان لقب بطولة المحترفين الدولية للرجال والنساء في مصر .



وقال الامين المالي لاتحاد اللعبة حسين ضياء ابو العيس :" ان اللاعب محمد فرمان تفوق في اللقاء النهائي على منافسه المصري محمد الالباني بنتيجة ثلاثة اشواط لواحد في واحدة من اقوى مباريات البطولة ".



واضاف :" ان اللاعب محمد فرمان وبقية زملائه في المنتخب الوطني لفئة المتقدمين ، تنتظرهم مشاركة في غاية الاهمية ، هي منافسات بطولة آسيا التي من المقرر ان تقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال شهر آذار / مارس المقبل بمشاركة نخبة من ابرز المنتخبات القارية لكلا الجنسين ".



ف.ا