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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 كانون الثاني 2020 11:14 ص

لاعب عراقي يحرز بطولة الاسكواش الدولية للمحترفين في مصر

سكواش - أرشيفية

 احرز لاعب منتخب العراق بالاسكواش لفئة المتقدمين محمد فرمان لقب بطولة المحترفين الدولية للرجال والنساء في مصر . 

وقال الامين المالي لاتحاد اللعبة حسين ضياء ابو العيس :"  ان اللاعب محمد فرمان تفوق في اللقاء النهائي على منافسه المصري محمد الالباني بنتيجة ثلاثة اشواط لواحد في واحدة من اقوى مباريات البطولة ".
 
واضاف :" ان اللاعب محمد فرمان وبقية زملائه في المنتخب الوطني لفئة المتقدمين ، تنتظرهم مشاركة في غاية الاهمية ، هي منافسات بطولة آسيا التي من المقرر ان تقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال شهر آذار / مارس المقبل بمشاركة نخبة من ابرز المنتخبات القارية لكلا الجنسين ".

ف.ا
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