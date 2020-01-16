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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 كانون الثاني 2020 11:07 ص

ترامب يكشف عن الموعد المحدد لإلغاء الرسوم الجمركية مع الصين

الصين وأمريكا
حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موعد إلغاء الرسوم الجمركية، المفروضة على البضائع الصينية، مؤكدا أنه سيلغي هذه الرسوم على الواردات الصينية بمجرد أن يكمل البلدان المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري المبرم بينهما.
وأضاف أن الاتفاق لن يكون له مرحلة ثالثة وأن المرحلة الثانية ستكون نهائية وحاسمة.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني، المرحلة الأولى من الصفقة التجارية، في خطوة مهمة لإنهاء الحرب التجارية المستمر بين أكبر اقتصادين في العالم.
ترامب قال خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بجانب المسؤولين الصينيين، اليوم الأربعاء: «هذه مناسبة مهمة للغاية.. اليوم اتخذنا خطوة مهمة لم يتم اتخاذها من قبل مع الصين ونحو مستقبل بتجارة عادلة ومتبادلة مع توقيعنا المرحلة الأولى من اتفاق التجارة التاريخي بين الولايات المتحدة بكين».
وأضاف ترامب: «معًا نحن نصحح أخطاء الماضي ونقدم مستقبل العدالة الاقتصادية والأمن للعمال والمزارعين والأسر الأمريكية»، مؤكدا أن الصين ستشتري المزيد من المنتجات الزراعية والطاقة من الولايات المتحدة.
وتتمحور هذه الصفقة الجزئية في تعهد الصين بشراء منتجات زراعية أمريكية بقيمة 200 مليار دولار إضافية وغيرها من السلع والخدمات على مدار عامين أو أكثر.
ع د
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