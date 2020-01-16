عودة 150 عائلة نازحة الى مساكنها في ابي صيدا بديالى

اعلنت مديرية ناحية ابي صيدا في محافظة ديالى ، عن عودة الوجبة الاولى من نازحي قرى مهجورة شرقي الناحية.



وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة (24 كم شمال شرق بعقوبة) عبدالله احمد :" ان الوجبة الاولى من نازحي قرى شرقي الناحية ( المخيسة- ابو كرمة) البالغة نحو 150 اسرة ، عادت الى منازلها ضمن خارطة طريق جرى اعتمادها من قبل عمليات ديالى بتأمين عودة اكثر من 1000 اسرة خلال الاسابيع القادمة".



واضاف احمد :" ان اعادةالاسر النازحة الى قرى شرقي ابي صيدا تعني بداية نهاية ازمة انسانية استمرت اشهر عدة "، مؤكدا انه تم اعطاء الضوء الاخضر لتفعيل الاحزمة الامنية حول القريتين لمنع حصول اي خروقات".

ف.ا