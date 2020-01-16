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الخميس, 16 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 كانون الثاني 2020 11:03 ص

نائب : تعديل قانون التقاعد يتضمن بابا جديدا للفساد الاداري

عباس يابر

اعتبر عضو مجلس النواب عباس  العطافي ، ادراج فقرة استثناء السفراء وبعض الدرجات ضمن تعديل قانون التقاعد الجديد "  بابا جديدا  للفساد ".

وقال العطافي في تصريح صحفي :" ان قانون التقاعد الجديد من شأنه ان يسهم في احياء المؤسسات الحكومية عبر توظيف الشباب من ذوي الطاقات والخبرات العلمية، فضلا عن توفير درجات وظيفية كثيرة " ، مبينا :" ان القانون سيفصل بين التعليم الخاص والاهلي وبين الكليات الحكومية والاهلية ، لان عددا  كبيرا من الموظفين كبار السن يعملون في القطاعين الخاص والعام ، وهذا يؤثر سلبا على تخفيف نسبة البطالة ". 

واضاف :" ان تضمين فقرة استثناء السفراء وبعض الدرجات من العمر المحدد للتقاعد ضمن القانون الجديد ، يعد بابا جديدا من ابواب الفساد الاداري" ، مؤكدا :" ان مجلس النواب سيرفض تمديد العمر الوظيفي للسفراء ولن يمرر تلك الفقرة ". 

 

ف.ا

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