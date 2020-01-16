نائب : تعديل قانون التقاعد يتضمن بابا جديدا للفساد الاداري

اعتبر عضو مجلس النواب عباس العطافي ، ادراج فقرة استثناء السفراء وبعض الدرجات ضمن تعديل قانون التقاعد الجديد " بابا جديدا للفساد ".



وقال العطافي في تصريح صحفي :" ان قانون التقاعد الجديد من شأنه ان يسهم في احياء المؤسسات الحكومية عبر توظيف الشباب من ذوي الطاقات والخبرات العلمية، فضلا عن توفير درجات وظيفية كثيرة " ، مبينا :" ان القانون سيفصل بين التعليم الخاص والاهلي وبين الكليات الحكومية والاهلية ، لان عددا كبيرا من الموظفين كبار السن يعملون في القطاعين الخاص والعام ، وهذا يؤثر سلبا على تخفيف نسبة البطالة ".



واضاف :" ان تضمين فقرة استثناء السفراء وبعض الدرجات من العمر المحدد للتقاعد ضمن القانون الجديد ، يعد بابا جديدا من ابواب الفساد الاداري" ، مؤكدا :" ان مجلس النواب سيرفض تمديد العمر الوظيفي للسفراء ولن يمرر تلك الفقرة ".

ف.ا