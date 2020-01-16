الفتح : توافق لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء بعد " اجتماع ايران "



اكد تحالف "الفتح" حصول اتفاقات وتوافقات سياسية لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء ، بعد اجتماع رئيس التحالف هادي العامري وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في ايران .



وقال عضو التحالف نسيم الازيرجاوي في تصريح صحفي :" ان الاجتماع مابين الصدر والعامري وبعض قادة الكتل السياسية في ايران ، تم خلاله الاتفاق على رؤية موحدة للجميع لتقديم اسم توافقي لمنصب رئيس الوزراء يتفق عليه الجميع ".



واضاف :" ان الساعات الاخيرة كفيلة بحسم الامور، وهناك الكثير من المرشحين لرئاسة الوزراء ، لكن الى يومنا هذا لايوجد شيء محسوم ليتم الاعلان عنه وطرحه في الاعلام ".



ف.ا