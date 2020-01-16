قيادي تركماني : تحركات كردية لضم كركوك الى اقليم كردستان

كشف القيادي التركماني جاسم محمد جعفر، عن تحركات كردية لاحياء المادة 140 الخاصة بكركوك ، من اجل ضمها لاقليم كردستان ، بعد ان ماتت بانتهاء المدة المحددة لها .



وقال جعفر في تصريح صحفي :" ان احياء المادة 140 وتثبيتها في الدستور ، فيه ظلم كبير للتركمان وضياع لهويتهم في حال تم ضم كركوك الى اقليم كردستان ".



واضاف :" ان الممثلين الاكراد في لجنة المادة 140 يحاولون احياء المادة مجددا بعد ان ماتت بشكل نهائي ، من خلال تفصيل ابواب لها والعمل على تثبيتها دستوريا بقوانين في مجلس النواب".



واوضح :" ان التحرك لا حيائها في الوقت الحالي جاء نتيجة ضعف الحكومة واستغلال الاكراد العلاقة القوية التي تربطهم برئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي"، مبينا :" ان اي تنازلات تقدم من عرب او تركمان كركوك انتحار وضياع كامل لحقوقهم".

ف.ا