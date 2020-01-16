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الخميس, 16 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 كانون الثاني 2020 10:54 ص

قيادي تركماني : تحركات كردية لضم كركوك الى اقليم كردستان

جاسم محمد جعفر البياتي

كشف القيادي التركماني جاسم محمد جعفر، عن تحركات كردية لاحياء المادة 140 الخاصة بكركوك ، من اجل ضمها لاقليم  كردستان ، بعد ان ماتت بانتهاء المدة المحددة لها . 

وقال جعفر في تصريح صحفي :" ان احياء المادة 140 وتثبيتها في الدستور ، فيه ظلم كبير للتركمان وضياع لهويتهم في حال تم ضم  كركوك الى اقليم كردستان ". 

واضاف :" ان الممثلين الاكراد في لجنة المادة 140 يحاولون احياء المادة مجددا بعد ان ماتت بشكل نهائي ، من خلال تفصيل ابواب لها والعمل على تثبيتها دستوريا بقوانين في مجلس النواب".

واوضح :" ان التحرك لا حيائها في الوقت الحالي جاء نتيجة ضعف الحكومة واستغلال الاكراد العلاقة القوية التي تربطهم برئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي"، مبينا :" ان اي تنازلات تقدم من عرب او تركمان كركوك انتحار وضياع كامل لحقوقهم". 

ف.ا

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