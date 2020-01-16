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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 كانون الثاني 2020 10:51 ص

العراقيون الاكثر شراء للعقارات في تركيا العام الماضي

تركيا

اعلنت مؤسسة الاحصاء التركية :" ان  العراقيين الاكثر شراء للعقارات في تركيا العام الماضي"، مبينة ان مبيعات العقارات للأجانب في تركيا حققت ارتفاعاً في العام الماضي بنسبة 14.7% مقارنة بالعام الذي سبقه.

 وقالت في بيان  ان : العراقيين تصدروا قائمة المشترين للعقارات في تركيا خلال العام الماضي بواقع 7596 عقاراً ، في حين جاء الإيرانيون في المرتبة الثانية بواقع 5423 عقاراً، ثم الروس  بواقع 2893 عقاراً، والسعوديون بواقع 2208 عقارات "، والأفغان بواقع 2191 عقاراً من بين 45483 عقاراً .

واشارت المؤسسة الى :" ان مدينة اسطنبول كانت أكثر المدن التركية بيعاً للعقارات للأجانب العام الماضي /20857 /عقاراً تلتها أنطاليا /8951 /عقاراً ثم أنقرة / 2539 /عقاراً وبورصا /2213 عقاراً/.

ف.ا
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