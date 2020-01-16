العراقيون الاكثر شراء للعقارات في تركيا العام الماضي



اعلنت مؤسسة الاحصاء التركية :" ان العراقيين الاكثر شراء للعقارات في تركيا العام الماضي"، مبينة ان مبيعات العقارات للأجانب في تركيا حققت ارتفاعاً في العام الماضي بنسبة 14.7% مقارنة بالعام الذي سبقه.



وقالت في بيان ان : العراقيين تصدروا قائمة المشترين للعقارات في تركيا خلال العام الماضي بواقع 7596 عقاراً ، في حين جاء الإيرانيون في المرتبة الثانية بواقع 5423 عقاراً، ثم الروس بواقع 2893 عقاراً، والسعوديون بواقع 2208 عقارات "، والأفغان بواقع 2191 عقاراً من بين 45483 عقاراً .



واشارت المؤسسة الى :" ان مدينة اسطنبول كانت أكثر المدن التركية بيعاً للعقارات للأجانب العام الماضي /20857 /عقاراً تلتها أنطاليا /8951 /عقاراً ثم أنقرة / 2539 /عقاراً وبورصا /2213 عقاراً/.



ف.ا