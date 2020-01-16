اعفاء قائد شرطة ديالى من منصبه وتعيين اللواء حامد الشمري بدلا عنه

اعلن مصدر امني في ديالى عن صدور امر يقضي باعفاء قائد شرطة ديالى من منصبه وتعيين اللواء حامد الشمري بدلا عنه. وقال المصدر ان امرا صدر باعفاء اللواء فيصل العبادي قائد شرطة ديالى من منصبه وتعيين اللواءحامد الشمري قائدا لشرطة المحافظة. ف.ا Copy أخبار متعلقة التظاهرات تشتعل في كربلاء.. حظر تجوال وإغلاق طرق ومبان حكومية وإعفاء قائد الشرطة من منصبه لتبرئة حكومته .. عبد المهدي يقدم قائد عمليات بغداد "قربانا" للميليشيات المنفلتة إعفاء قائد شرطة النجف من منصبه إعفاء داوود الشريان من منصبه وتعيين خالد بن حمود الغامدي بدلًا منه بالوثيقة.. قائد الشرطة الاتحادية يقرر إنهاء تكليف قائد الفرقة الآلية من مهامه تعيين جعفر البطاط قائدا للشرطة الاتحادية