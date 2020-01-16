خبير اقتصادي يكشف أسباب تذبذب سعر صرف الدولار بالسوق المحلية

أوضح الخبير الاقتصادي صالح الهماش، الخميس، أسباب عدم استقرار سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، لافتا الى ان المواطن العراقي يعد المشكلة الأولى في تذبذب الأسعار إضافة الى الأوضاع السياسية وحكومة تصريف الاعمال.

وقال الهماش في تصريح له ، ان “البنك المركزي يلعب دورا كبيرا في استقرار أسعار الدولار امام الدينار في مزاد العملة، وخلق التوازن مابين العرض والطلب”.

وأضاف ان “مشكلة تذبذب سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية يعود الى المواطن العراقي نفسه، حيث تلعب الاخبار ووسائل الاعلام دورا كبير في نشر الاخبار عن الأوضاع الجارية وهو مايجعل المواطن اما يتوجه لشراء الدولار او الابتعاد عنه تبعا للظروف الراهنة”.

وأوضح ان “أسعار الدولار تشهد ارتفاع وانخفاض مفاجئ، ونسبة الارتفاع كبيرة عكس ماموجود في الدول الأخرى، نتيجة المواطن واختلال وفقدان الاقتصاد العراقي لهويته”.

وبين ان “الطلب المفاجئ للدولار يقف عاملا وراء ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار”، لافتا الى ان “حكومة تصريف الاعمال سببا في عدم استقرار سعر صرف الدولار والاقتصاد العراقي بسبب عدم وجود موازنة ومشاريع يمكن العمل بها وخلق بيئة مستقرة للدولار”.

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