ترامب يصف محاكمة عزله بأنها (خدعة) دبرها الديمقراطيون





وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، محاكمة عزله بأنها خدعة دبرها الديمقراطيون.



وقال البيت الأبيض، إن الرئيس ترامب لم يقم بشيء خاطئ ويتطلع لإجراءات عادلة في مجلس الشيوخ حيث يتوقع أن تتم تبرئته بالكامل.



ف.ا