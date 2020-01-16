ترامب يصف محاكمة عزله بأنها (خدعة) دبرها الديمقراطيون

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، محاكمة عزله بأنها خدعة دبرها الديمقراطيون. وقال البيت الأبيض، إن الرئيس ترامب لم يقم بشيء خاطئ ويتطلع لإجراءات عادلة في مجلس الشيوخ حيث يتوقع أن تتم تبرئته بالكامل. ف.ا Copy أخبار متعلقة عاجل.. خامنئي يصف الهجوم الصاروخي على مقرات للتحالف في العراق بالناجح ترامب يتهم إيران بقتل آلاف المحتجين الثوار لعبد المهدي: أنت مكروه من الشعب ولعبة حكومة تصريف الأعمال لا تنطلي على أحد سائرون" : حضور عبد المهدي للبرلمان اصبح ضرورة ملحة دولة القانون يصف تهديدات بعض الكتل بسحب الثقة عن الحكومة بأنها مجرد وسيلة ضغط للحصول على امتيازات أكبر كيف خدعت إسرائيل حزب الله الإرهابي بعملية نفذتها قوات الكوماندوز ؟