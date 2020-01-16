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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 كانون الثاني 2020 10:39 ص

التعليم النيابية: لا يمكن تأجيل العام الدراسي الجامعي بسبب التظاهرات

التعليم العالى
بين عضو لجنة التعليم النيابية، رياض المسعودي، اليوم  الخميس، ان العام الدراسي الحالي للجامعات لايمكن تأجيله بأي حال من الأحوال على الرغم من وجود التظاهرات، لافتا الى ان الجامعات في المحافظات لديها انسيابية في الدوام إضافة الى وجود ارتباطات مالية لدى طلبة الجامعات الاهلية، كما ان هناك تفرغ دراسي لبعض الطلبة تحول دون اللجوء الى خيار تأجيل العام الدراسي.
وقال المسعودي في تصريح له : “يجب الحفاظ على ديمومة المظاهرات والمطالب الحقة وفي نفس الوقت ابعاد الجامعات عن بعض المظاهر التي لاتتناسب والجامعة مثل عمليات الحرق والاعتداء على القوات الأمنية”.
وأضاف ان “العام الدراسي الحالي للجامعات لايمكن تأجيله وتفويت سنة دراسة على الطلبة بأي حال من الأحوال، خاصة ان بعض الجامعات في المحافظات الأخرى منتظمة بالدوام”.
وبين ان “الجامعات الاهلية ترتبط باقساط للطلبة وهناك من لديهم تفرغ دراسي من وظائفهم، وبالتالي فأن تأجيل العام الدراسي امر صعب ولايمكن ان يحدث”.

ع د
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أخر تعديل: الخميس، 16 كانون الثاني 2020 10:52 ص
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