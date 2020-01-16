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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 16 كانون الثاني 2020 10:37 ص

التربية تحدد السادس عشر من الشهر المقبل موعدا لبدء العطلة الربيعية للعام الدراسي الحالي

وزارة التربية


حددت وزارة التربية / المديرية العامة للتقويم والامتحانات  السادس عشر  من شباط المقبل موعداً لبدء العطلة الربيعية للعام الدراسي الحالي،بعد انتهاء امتحانات نصف السنة والكورس الاول. 

وتشمل هذه العطلة بحسب كتاب الوزارة مديريات التربية في محافظة بغداد(تربية الرصافة الاولى، والرصافة الثانية، والرصافة الثالثة،تربية الكرخ الاولى، والكرخ الثانية، والكرخ الثالثة)، بالاضافة الى مديرية تربية محافظة البصرة. 

واشارت الوزارة الى ان موعد استئناف دوام النصف الثاني سيكون يوم الاحد الموافق الأول من شهر اذار المقبل.

ف.ا
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