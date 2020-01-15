في دولة الميليشيات ..لا صوت يعلو على صوت مسجدي !!





مازالت قضية اخراج القوات الامريكية مثار خلاف وجدل واسعين في الاوساط السياسية والبرلمانية العراقية ، حتى بعد قرار مجلس النواب القاضي باخراجها..



وازدادت حدة الجدل والخلاف بعد التهديدات الامريكية بفرض عقوبات على العراق وتحميله نفقات مالية ، لن يكون قادرا على تحملها وهو في وضعه الاقتصادي المهزوز والعجز المزمن في موازناته السنوية ..



وتجاوز الامر الخلاف والجدل ، ليصل حد اتهام القوى الرافضة بالخيانة ومحاولة النيل من سيادة العراق ووحدته الوطنية ..



الجهة المطالبة بتنفيذ قرار البرلمان هي القوى الشيعية بشكل عام واحزابها وفصائلها المسلحة .. والجهة المقابلة هي القوى السنية والاكراد ..



ووسط تعالي الاصوات ، داخليا واقليميا وخارجيا ، بضرورة الاتفاق على حل وموقف يحفظ امن العراق ويحقق سيادته في آن معا ، ينبري السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي ، ليؤكد من على ارض العراق :" ان ايران مصرة على اخراج الامريكان من العراق " ، ضاربا عرض الحائط كل ما قد يترتب على ذلك من آثار على العراق اقتصاديا وامنيا ..



اما كيف ستنفذ ايران اصرارها هذا عمليا ، فلم يكن سعادة السفير بحاجة لايضاح ذلك ، بل انبرى صوت من داخل العراق ، ، اطلقته ما تسمى " كتائب حزب الله " التي اصدرت بيانا بعد اعلان مسجدي مباشرة ، دعت فيه الى :" ثورة شعبية موحدة لمواجهة الاحتلالِ الامريكي"..

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