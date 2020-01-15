هكذا فسر شهد سبب خروج الاولمبي من بطولة آسيا



تحدث مدرب المنتخب الاولمبي العراقي بكرة القدم، عبد الغني شهد ، عن اسباب خسارة المنتخب وخروجه من بطولة نهائيات آسيا الجارية في تايلاند.



وقال شهد في مؤتمر صحفي عقب مباراة تايلاند :" ان من تابع اللقاء وجد ان التسعين دقيقة للمباراة شهدت فرصا متبادلة للفريقين، وفي الدقائق العشر الاخيرة كان بامكاننا تغيير النتيجة وكسب المباراة".



واضاف :" ان من المؤشرات على الفريق خلال المباريات الثلاث ، ضغطه كثيرا على المنافس ، الا ان نهاية الهجمات كانت مشكلتنا".



واوضح :" ان الفريق يفتقر الى لاعب هداف صريح ، ولو توفر لاعب يجيد التهديف لاستثمرالفرص الكثيرة، لانه حين تنتقل الى النهائي لابد ان يتوفر لديك لاعب يختم الهجمة".



وكان المنتخب الاولمبي العراقي قد غادر بطولة آسيا تحت 23 سنة ، بعد تعادله امس مع تايلاند ، التي تأهلت مع استراليا الى دور الثمانية عن المجموعة الاولى .