بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 15 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 15 كانون الثاني 2020 08:07 م

هكذا فسر شهد سبب خروج الاولمبي من بطولة آسيا

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هكذا فسر شهد سبب خروج الاولمبي من بطولة آسيا

تحدث مدرب المنتخب الاولمبي العراقي بكرة القدم، عبد الغني شهد ، عن اسباب خسارة المنتخب وخروجه من بطولة نهائيات آسيا الجارية في تايلاند.

وقال شهد في مؤتمر صحفي عقب مباراة تايلاند  :" ان من تابع اللقاء وجد ان التسعين دقيقة للمباراة شهدت فرصا متبادلة للفريقين، وفي الدقائق العشر الاخيرة كان بامكاننا تغيير النتيجة وكسب المباراة".

واضاف :" ان من المؤشرات على الفريق  خلال المباريات الثلاث ، ضغطه  كثيرا على المنافس ، الا ان نهاية الهجمات كانت مشكلتنا".

 واوضح :" ان الفريق يفتقر الى لاعب هداف صريح ،  ولو توفر لاعب يجيد التهديف لاستثمرالفرص الكثيرة، لانه حين تنتقل الى النهائي لابد ان يتوفر لديك لاعب يختم الهجمة".

وكان المنتخب الاولمبي العراقي قد غادر بطولة آسيا تحت 23 سنة ، بعد تعادله امس مع تايلاند ، التي تأهلت مع  استراليا الى دور الثمانية عن المجموعة الاولى .
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