سائرون : لا انتخابات محلية قبل البرلمانية المبكرة وتعديل الدستور



اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي :" ان انتخابات مجالس المحافظات لن تجري مالم يتم اجراء الانتخابات المبكرة والتعديلات الدستورية".



وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان اجراء انتخابات مجالس المحافظات يرتبط بثلاثة محاور، حيث ان مجلس النواب انهى عمل المجالس الحالية عبر تعديل قانونها لتصبح عند الأول من كانون الأول الماضي مجالس منتهية الصلاحية".



واضاف :" ان الحكومة اقرت قبل شهرين تأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات الى اشعار اخر، إضافة الى التعديلات الدستورية التي يجري العمل عليها باشتراك نواب من مختلف الكتل السياسية ".



واوضح :" ان لجنة التعديلات الدستورية لم تصل لملف مجالس المحافظات على الرغم من انها مازالت تواصل العمل على ملفات عدة في كل فصل من الدستور".