بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 15 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 15 كانون الثاني 2020 08:00 م

سائرون : لا انتخابات محلية قبل البرلمانية المبكرة وتعديل الدستور

سائرون
سائرون : لا انتخابات محلية قبل البرلمانية المبكرة وتعديل الدستور

اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي :"  ان انتخابات مجالس المحافظات لن تجري مالم يتم اجراء الانتخابات المبكرة والتعديلات الدستورية".

وقال المسعودي  في تصريح صحفي :" ان اجراء انتخابات مجالس المحافظات يرتبط بثلاثة محاور، حيث ان مجلس النواب انهى عمل المجالس الحالية عبر تعديل قانونها لتصبح عند الأول من كانون الأول الماضي مجالس منتهية الصلاحية".

واضاف :" ان الحكومة اقرت قبل شهرين تأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات الى اشعار اخر، إضافة الى التعديلات الدستورية التي يجري العمل عليها باشتراك نواب من مختلف الكتل السياسية ".

واوضح :" ان لجنة التعديلات الدستورية لم تصل لملف مجالس المحافظات على الرغم من انها مازالت تواصل العمل على ملفات عدة في كل فصل من الدستور".
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