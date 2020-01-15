بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 15 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 15 كانون الثاني 2020 07:59 م

علاوي يحذر من تكرار السيناريو السوري في العراق

اياد علاوي
علاوي يحذر من تكرار السيناريو السوري في العراق

حذر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، من تكرار السيناريو السوري في العراق، مشيرا الى :" ان قرار اجلاء القوات الاجنبية من العراق ليس من صلاحيات حكومة تصريف الاعمال ".

وقال علاوي في بيان صحفي :" كان على البرلمان محاسبة الحكومة ومراقبة اليات تطبيق قواعد الاشتباك العسكري من حيث طريقة وتوقيتات الاشتباك، ونوعية الاسلحة المستخدمة، على ان يكون العراق ، كدولة دعت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمساعدته في حربه ضد داعش ، هو  صاحب القرار وليس غيره، وضمان ان لا يكون ساحة مفتوحة امام القوى الاقليمية والدولية" .

وتساءل: "لماذا بقي العراق يراوح بين البندين السادس والسابع من ميثاق الامم المتحدة وتدفق اكثر من ٩٠٪ من امواله عبر مصرف في نيويورك بحسب قرار مجلس الامن، فمن هم المسؤولون عن ذلك، ومن الذي سيتحمل تداعياته، واين دور القوى الحاكمة من ذلك، ولماذا تتعالى اصواتها بالرفض بعد ان اوقعت العراق في مياه هذا المستنقع الآسن".
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