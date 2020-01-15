وفد عسكري بريطاني رفيع المستوى في اقليم كردستان



بحث رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني مع وفد عسكري بريطاني عالي المستوى ، سبل تهدئة الأوضاع في المنطقة وحل النزاعات بالحوار.



وقال المكتب الاعلامي لمسرور بارزاني في بيان صحفي ، ان الاخير استقبل وفداً عسكرياً بريطانياً رفيع المستوى برئاسة السير جون لوريمر كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الاوسط، لبحث سبل تهدئة الأوضاع وحل النزاعات بالحوار والسبل السلمية ومناقشة آخر المستجدات على الساحة العراقية وفي المنطقة".



واضاف:" ان الجانبين اكدا ان الحرب ضد داعش لم تنته بعد، بما يحتم على المجتمع الدولي الاستمرار في مساعدة العراق واقليم كردستان بمجال مكافحة الارهاب".

