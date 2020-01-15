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الأربعاء, 15 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 15 كانون الثاني 2020 04:40 م

ثلاث دول ترفض فتح السفارات العراقية سجلات تعزية باغتيال الإرهابي أبو مهدي المهندس

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كشف مصدر دبلوماسي عراقي، اليوم الأربعاء، عن رفض ثلاث عواصم فتح السفارات العراقية سجلات تعزية بمقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، الإرهابي أبو مهدي المهندس.

وقال المصدر، إن "الولايات المتحدة الأمريكية منعت السفارة العراقية في واشنطن من فتح سجل تعاز باغتيال المهندس، كما رفضت البحرين والسعودية الأمر أيضا".

وأوضح أن "القنصلية العراقية في ديترويت شهدت إجراءات أمنية كبيرة من قبل السلطات الأمريكية لمنع فتح السجل".

وأضاف أن "الإمارات لم تعارض فتح سجل التعازي في سفارة العراق بأبوظبي رغم تقارب سياستها مع الدول التي رفضت الفتح".

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