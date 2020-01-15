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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 كانون الثاني 2020 04:29 م

وفد رفيع من حكومة اقليم كردستان يزور بغداد قريبا

علم إقليم كردستان


كشف المستشار الاقدم في برلمان اقليم كردستان، طارق جوهر،   عن  ان وفدا  رفيعا من حكومة اقليم كردستان  سيزور بغداد،.
وقال جوهر،”: ان الرئاسات الثلاث في اقليم كردستان عقدت اجتماعا مع القيادات السياسية في الاقليم وممثلي الاحزاب الكردية الرئيسة، واكد رئيس حكومة الاقليم، مسرور بارزاني، خلال الاجتماع، انه سيبعث وفدا رفيعا الى بغداد لبحث ابرز الملفات العالقة بين حكومتي المركز والاقليم.

واضاف: ان الوفد سيصل الى بغداد خلال الايام القادمة. مبينا: ان ابرز الملفات التي سيتباحثها الوفد الكردي مع المسؤولين في الحكومة العراقية والقيادات السياسية في بغداد، تتمثل بمناقشة العلاقات بين بغداد واربيل والقضايا العالقة بينهما، فضلا عن التطورات الاخيرة في البلاد.

واوضح: ان الوفد سيبحث ايضا تداعيات الاحداث الاخيرة التي حصلت في العراق خلال الاسبوعين الماضيين، والتي تحتاج الى ان يكون هنالك تواصل ما بين بغداد واربيل لان مصير العراق والدولة العراقية والتحالفات بالعراق، مع دول الجوار والدول العالمية، يجب ان يكون بموافقة كل المكونات، خاصة المكونين الاساسيين الكرد والعرب، وبقية المكونات المشاركة في الحكومة والعملية السياسية.

واشار الى: ان الوفد الكردي سيناقش كذلك تشكيل الحكومة العراقية التي هي مشكلة يعاني منها كل العراقيين، وتهم اقليم كردستان ايضا. لافتا الى: ان الاقليم يؤكد على ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة عراقية دائمة او مؤقتة، والاخذ بنظر الاعتبار مطالبات المتظاهرين والمواصفات التي وضعوها للمرشح لتشكيل حكومة انتقالية لتهيئة اجواء انتخابات مبكرة.

واكد جوهر: ان الزيارة المرتقبة ستشهد مناقشة قرار البرلمان الاخير بشأن انسحاب القوات الاجنبية من العراق الذي صوّت عليه مجلس النواب من دون مشاركة النواب الكرد ونواب القوى “السنية”. لافتا الى: ان الآونة الاخيرة شهدت تجاوزا على مبدأ التوافق من قبل الاغلبية “الشيعية” في البرلمان اكثر من مرة، خاصة في القرارات والمواقف المصيرية، بدءا بقانون الانتخابات، وقبلها الموازنة السنوية في 2017 – 2018 ، مرورا بقرار البرلمان بشأن انسحاب القوات الامريكية والاجنبية من العراق.

ولفت الى: ان اقليم كردستان، كحكومة وبرلمان، يؤكد على ضرورة استقرار الوضع السياسي والامني في العراق، مع الأخذ بنظر الاعتبار مبدأ التوافق ما بين المكونات الاساسية والمشاركة في العملية السياسية في اتخاذ القرارات المصيرية التي تهم البلاد والشعب العراقي بشكل عام.  معربا عن امله في ان يتوصل الوفد الكردي مع المسؤولين في بغداد الى حلول لتجاوز جميع الخلافات والقضايا العالقة.

ف.ا
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