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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 15 كانون الثاني 2020 04:12 م

واشنطن تنصح بغداد بعدم شراء "إس-400" الروسية

جوي هود

أعلن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على العراق في حال اقتناء منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "إس-400".

ونقلت وسائل إعلام عن هود قوله: "بالنسبة لـ"إس-400"، نعم: من المرجح أن تؤدي عملية الشراء إلى فرض عقوبات. لذلك ننصح شركائنا بعدم القيام بمثل هذه المشتريات".

وكان سفير العراق لدى طهران، سعد جواد قنديل قد أكد يوم الاثنين الماضي، أن بغداد تتفاوض مع روسيا لشراء منظومة "إس- 300" الصاروخية للدفاع الجوي، لافتًا إلى أنه من الوارد شراء المنظومة.

وقال قنديل، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هذه المسألة (شراء إس- 300) مطروحة على طاولة المباحثات بين روسيا والعراق، ومن الممكن أن يشتري العراق هذه المنظومة".

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