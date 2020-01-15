بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 15 كانون الثاني 2020
آخر الأخبار
بغداد تتذرع بحقائق الجغرافيا والتاريخ.. وواشنطن تنتظر " المنتخبين" الجدد ثلاث دول ترفض فتح السفارات العراقية سجلات تعزية باغتيال الإرهابي أبو مهدي المهندس القبض على متهمين يقومان بابتزاز وتهديد المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي في الموصل مجلس الوزراء يصوت على سحب استقالة حميد الغزي الولايات المتحدة تهدد العراق بعقوبات في حال شراء "إس-400" وفد رفيع من حكومة اقليم كردستان يزور بغداد قريبا مقتل واصابة سبعة عسكريين بينهم ضابط بهجوم لداعش شمال بغداد الحلبوسي يستبعد وجود اي طرح يتعلق بتشكيل الأقاليم في العراق متظاهرون يحرقون إطارات قرب "معرض الكتاب" في النجف واشنطن تنصح بغداد بعدم شراء "إس-400" الروسية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
إيهاب الجبوري الأربعاء، 15 كانون الثاني 2020 02:27 م

اشتعال التظاهرات في لبنان.. قنابل غاز وتكسير حجارة وتحطيم واجهات زجاجية وإصابات بين المتظاهرين

لبنان

اشتعلت التظاهرات مرة أخرى في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية احتجاجا على تعثر تشكيل حكومة وازدياد حدة الأزمة الاقتصادية والمالية وتخللت التظاهرات أمام المصرف المركزي مواجهات مع قوات الأمن أوقعت جرحى.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع ولاحقت مئات من المتظاهرين الذين تجمعوا خارج البنك المركزي في الحمرا ما أجبرهم على التراجع بعد أن حاول البعض دخول الساحة خارج المبنى.

وقال مصدر أمني، إن المتظاهرين كسروا حجارة الرصف لإلقائها على الشرطة، وقام بعض المتظاهرين بتوزيع البصل لحماية أنفسهم من الغازات.

كما حطموا الواجهات الزجاجية للعديد من البنوك، والتي تبلور الكثير من الغضب العام، خاصة بسبب القيود المفروضة على عمليات السحب، وسط الأزمة الاقتصادية.

ونظم متظاهرون في بيروت مسيرة باتجاه منزل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب الذي لم يتمكن، بعد نحو شهر على تكليفه، من تشكيل حكومة اختصاصيين، وفق ما تعهده.

ومساء الثلاثاء، أعلنت قوى الأمن الداخلي أن "بعض المشاغبين في محيط مصرف لبنان المركزي عمدوا إلى الاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي محاولين الدخول إلى باحة المصرف وقاموا برشقهم بالحجارة والمفرقعات النارية وتحطيم بعض الممتلكات العامة والخاصة في شارع الحمرا، ما أدى إلى جرح عدد من عناصر مكافحة الشغب بينهم ضابط برتبة نقيب".

ولاحقا، أعلن الدفاع المدني أن عناصره "قدموا الإسعافات الأولية اللازمة إلى مجموعة من المواطنين من مدنيين وعسكريين تعرضوا لإصابات طفيفة في شارع الحمرا" ونقلوا "بعض المصابين إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم". ولم يعلن الدفاع المدني عن أي حصيلة للإصابات.

ومنذ 17 أكتوبر، خرج عشرات آلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجا على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.

وتسببت هذه الاحتجاجات باستقالة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، ومن ثم تكليف دياب تشكيل حكومة إنقاذ في 19 ديسمبر.

وتراجعت منذ ذاك وتيرة التظاهرات لتقتصر على تحركات تجاه المصارف أو تجمعات ونشاطات رمزية، في ما بدا إفساحا في المجال أمام دياب لتشكيل حكومة جديدة.

وشارك العشرات في المسيرة التي انطلقت من وسط بيروت، مرددين هتافات عدة بينها "انزل على الشارع يا شعبي" و"يلا ثوري يا بيروت"، لمطالبة دياب بالإسراع في تشكيل حكومة تنصرف لوضع خطة إنقاذية للاقتصاد.

ومنذ تكليفه، لم يتمكن من تشكيل حكومة يريدها مصغّرة من اختصاصيين تلبية لطلب الشارع، فيما تنقسم القوى السياسية الداعمة لتكليفه حول شكلها، ويطالب بعضها بحكومة تكنو سياسية.

وتحدّث دياب الجمعة عن "ضغوط" يتعرض لها، إلا أنه أكّد في الوقت ذاته أنه "مهما بلغت، لن تغير من قناعاتي ولن أرضخ للتهويل".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
عبد الحسين الهنين

بغداد تتذرع بحقائق الجغرافيا والتاريخ.. وواشنطن تنتظر " المنتخبين" الجدد 15 كانون الثاني 2020 04:41 م

6

الصدر يدعو إلى مليونية ضد الوجود الأمريكي.. والعراقيون يرفضون: خليك خاتل بقم سيدي 15 كانون الثاني 2020 01:59 م

تظاهرات العراق

احتجاجات ومعارك بالعراق.. ومتظاهرون يقطعون الطريق بين بغداد ومحافظات الجنوب 15 كانون الثاني 2020 01:39 م

تظاهرات لبنان

أسبوع الغضب في لبنان.. متظاهرون يمهلون حسان دياب 48 ساعة: إما حكومة تكنوقراط أو الاعتذار 15 كانون الثاني 2020 12:01 م

5

الميليشيات الشيعية الإرهابية ترفض الانسحاب من المدن السنية.. ونشطاء: لأنهم عملاء إيران 15 كانون الثاني 2020 11:02 ص

تسجيل مسرب يكشف تصاعد التوتر بين روحاني والحرس الثوري .. ومطالبات برحيل خامنئي 14 كانون الثاني 2020 05:28 م

تظاهرات العراق

استشهاد ناشط برصاص الميليشيات في الناصرية.. تواصل اغتيال نشطاء ومتظاهري العراق 14 كانون الثاني 2020 03:10 م

EOLlYnDXUAAGzxU

ألغام جماعة الإخوان الإرهابية في وثيقة المفاوضات الليبية بموسكو 14 كانون الثاني 2020 03:09 م

التعليقات