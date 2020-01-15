رئيس مجلس النواب الليبي: اتفاق الصخيرات لم يعد له وجود على الأرض

جدد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، هجومه على الاتفاق الأمني بين تركيا وحكومة فايز السراج، الغير شرعية، مؤكدا أنه استكمال لـ نهب ثروات ليبيا.

وهاجم «عقيلة» حكومة فايز السراج، الغير شرعية، مؤكدا أنها لم تؤد اليمين الدستورية أمام البرلمان كما ينص الاتفاق السياسي، مضيفا في كلمته أمام البرلمان العربي، ان المجتمع الدولي نصب مجلسا رئاسيا في طرابلس منح تركيا حق التدخل في ليبيا، داعيا البرلمان العربي إلى سحب الاعتراف بـ «السراج».



وأضاف رئيس البرلمان الليبي أن «اتفاق الصخيرات لم يعد له وجود على الأرض»، لأنه ينص على سحب الميليشيات من كل المدن، وهو ما لم يحدث

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