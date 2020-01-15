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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 كانون الثاني 2020 02:01 م

الأنبار توضح أسباب غلق جسر حيوي في الفلوجة

طريق حيوي

أوضح نائب محافظ الانبار للشؤون الفنية جاسم العسل ، الاربعاء، الاسباب التي ادت الى اغلاق جسر حيوي في مدينة الفلوجة من قبل الجهات المعنية .
وقال العسل في تصريح  له ان ” حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع القوات الامنية اوعز بإغلاق جسر الجديد وسط مدينة الفلوجة لغرض الصيانة وتبليط الجسر بطبقة ثانية وتكون مدة القطع يوم الجمعة المقبلة لمدة 24 ساعة  نافيا وجود اي دواعي امنية لغلق الجسر امام حركة العجلات “.
واضاف ان “الجهات المعنية اوعزت الى المواطنين استخدام الجسر الثالث للعجلات الصغيرة وجسر ناحية الصقلاوية للعجلات الحمل”، مبينا ان “الجسر الجديد في مدينة الفلوجة يعد من اهم الجسور الحيوية والذي تعرض لعمليات تخريبية من قبل عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرته على المدينة “.

ع د

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