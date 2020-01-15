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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 كانون الثاني 2020 01:45 م

الدعوات للتظاهر تغزو مواقع التواصل الاجتماعي في إيران ضد حكومة السرقة والفساد

تظاهرات ايران

 دعت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانيين  إلى الخروج للشوارع لليوم الخامس للأحتجاج، بعدما فجر اعتراف السلطات بأنها أسقطت طائرة ركاب بالخطأ عقب أيام من الإنكار، حالة من الغضب العام.
وجاء في منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي “سنتوجه إلى الشوارع”، داعيا الناس للأنضمام في مظاهرات في جميع أنحاء البلاد ضد “الحكومة التي تمارس السرقة والفساد”. ودعا منشور آخر إلى مظاهرات في مدينة همدان.
واندلعت الاحتجاجات التي قادها طلاب يوم السبت عندما قال الجيش إنه أسقط طائرة أوكرانية بالخطأ في وقت كانت البلاد فيه في حالة تأهب قصوى لرد أمريكي بعد هجمات انتقامية.

ع د

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