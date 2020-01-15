البديري : عبد المهدي مرفوض شعبيا وسياسيا ومن المستحيل عودته للوزارة

أكد عضو مجلس النواب علي البديري، ان من المستحيل عودة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي الى المنصب من جديد في ظل الرفض الشعبي والسياسي.



وقال البديري في تصريح له اليوم الأربعاء ، إن اللقاء بين مقتدى الصدر وزعيم تحالف الفتح هادي العامري في مدينة قم الايرانية “لم يتوصل الى أي حلول بشأن أزمة اختيار رئيس الوزراء الجديد بسبب استمرار الخلافات”.



وبخصوص جهود دعم بقاء عبد المهدي للفترة المقبلة يرى البديري أن “هذا الأمر مستحيل، فلا يمكن القبول بذلك مع وجود رفض شعبي وسياسي كبير لبقاء عبد المهدي، واعتراض مرجعية النجف على ذلك الأمر أيضاً”.



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