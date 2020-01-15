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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 كانون الثاني 2020 01:04 م

البرهان: عودة الهدوء إلى الخرطوم بعد القضاء على التمرد

البرهان

بعد أحداث العنف التي شهدتها السودان أمس، أعلن أول ركن، عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان عودة الهدوء إلى الخرطوم وعودة حركة الملاحة الى طبيعتها في المطار بعد القضاء على التمرد، مبينًا أن جميع المقرات تحت سيطرة القوات المسلحة.

 وشدد “البرهان” في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أن القوات المسلحة السودانية والقوى السياسية وكل هياكل حكم الفترة الإنتقالية، وقفت كلها صفحًا واحدًا ضد هذه المؤامرة المدبرة ضد ثورة الشعب السوداني التي قصد منها النيل من ثورة ديسمبر.

وأضاف رئيس المجلس السيادي في السودان، في المؤتمر الصحفي، عقب الأحداث التي شهدتها الخرطوم أمس، إن القوات المسلحة بكل مكوناتها عازمة على أن تتصدى لكل محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار ولكل محاولة لاجهاض الثورة السودانية، ولن يسمح بحدوث أي انقلاب في السودان.

ووجه رئيس مجلس الوزراء السوداني شكره وإشادته بـ قوات الدعم السريع بما قامت به من عمل كبير ومقدر لحسم هذه الفتنة التي أريد لها أن توقف قطار التقدم نحو الديمقراطية والاستقرار والنماء والسلام.

ويتزامن تلك التصريحات مع إعلان الجيش السوداني أمس فرض سيطرته على مقر هيئة العمليات بحي كافوري بشمالي الخرطوم بعد تجدد الاشتباكات مع العناصر المتمردة.

وأكد جهاز المخابرات السوداني احتواء الموقف وانتهاء التمرد المسلح لوحدات من هيئة العمليات عبر المفاوضات، مشيرًا إلى أن العناصر المتمردة سلمت أسلحتها.

ع د

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