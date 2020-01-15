الجيش السوداني يصدر بيانا هاما بشأن أحداث اقتحام مقر المخابرات

قال الجيش السوداني، في بيان صادر عن رئيس أركانه اليوم الأربعاء، إن أمن البلاد على رأس أولوياته، مؤكدا أن القيادة العسكرية بذلت جهودا حثيثة للسيطرة على التمرد الذي وقع اليوم، بالطرق السلمية.



ومن جهته أكد الفريق أول محمد عثمان، رئيس هيئة الأركان بالجيش السوداني، إن ما حدث أمس الثلاثاء يعتبر تمردًا على السلطة.



وشدد على أن قوات الجيش تمكنت من القضاء على التمرد الذي حدث بعد اقتحام بعض القوات لمقر المخابرات السودانية في الخرطوم بأقل الخسائر، لافتا إلى سقوط شهيدين و4 جرحى.



وأكد رئيس الأركان أن المنظومة الأمنية ستظل متماسكة وعصية على كل متربص.



ع د