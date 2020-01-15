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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 كانون الثاني 2020 11:58 ص

معتصمو المثنى يدعمون ثوار ذي قار باتخاذ خطوات تصعيدية ضد النظام الفاشل

تظاهرات المثنى
اعلن معتصمو المثنى، اليوم الاربعاء، تأييدهم المطلق للمهلة التي اعطيت من قبل ثوار محافظة ذي قار لغرض تنفيذ المطالب، مهددين باتخاذ خطوات تصعيدية.

وذكر المعتصمون في بيان  لهم ، ان “معتصمو المثنى  يعلنون تأييدهم المطلق للمهلة التي اعطيت من قبل ثوار محافظة ذي قار لغرض اتمام قانون الانتخابات بالشكل الذي ارتضاه الشعب وكذلك انتخاب احد الاسماء التي تم ترشيحها من قبل المعتصمين وتحديد موعد نهائي لإجراء انتخابات مبكرة”.

وهدد المعتصمون في بيانهم انه في حال عدم الشروع بهذه المطالب خلال المدة المحددة للثوار خطوات تصعيدية ومنها قطع الطريق الدولي الرابط بين البصرة وبغداد.

فيما واستنكر المعتصمون عملية الاستفزاز التي طالت الطلبة المعتصمين، موكدين  أن الاعتصام حق مشروع كفله الدستور والقانون والطلبة هم فقط من يحدد فيما اذا ارادوا الاعتصام من عدمه دون جبرهم على ذلك.

هذا وقد امهل متظاهرو ذي قار اول امس الاثنين، الحكومة، مدة اسبوع لتنفيذ المطالب الشعبية مهددين بقطع الطريق الدولي بشكل تام في حال عدم تنفيذها.
ع د
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