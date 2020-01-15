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الأربعاء, 15 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 15 كانون الثاني 2020 11:33 ص

يد العراق تقص شريط بطولة آسيا في الكويت

كرة يد

وصل وفد المنتخب الوطني لكرة اليد الى الكويت قادما من العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في النسخة التاسعة عشرة من بطولة كأس آسيا 2020 التي ستقام على قاعة سعد العبد الله الرياضية خلال الفترة من السادس عشر ولغاية السابع والعشرين من شهر كانون الثاني الجاري ، والمؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2021 في مصر .

وقال المنسق الأعلامي لاتحاد كرة اليد حسام عبد الرضا في تصريح صحفي :" ان  وفد المنتخب الوطني لكرة اليد ترأسه خليل إبراهيم الأمين المالي للاتحاد ، ويضم الى جانبه هيثم عبد الستار عضو الاتحاد والملاك التدريبي المؤلف من ظافر صاحب مدرباً وكاظم ناصر مدرباً للحراس ومهند لفته علي معالجاً وعلي سليم إدارياً الى جانب 15 لاعباً ".

واضاف :" ان  المنتخب الوطني لكرة اليد سيقص شريط مشواره في البطولة القارية بديربي خليجي ساخن مع شقيقه الكويتي في الساعة الثامنة مساء غد الخميس على قاعة سعد العبد الله الرياضية المغلقة ضمن الجولة الأولى من الدور الأول لحساب المجموعة الثانية ، فيما سيلتقي في الساعة الخامسة مساء بعد غد الجمعة مع شقيقه المنتخب الاماراتي على القاعة ذاتها ضمن الجولة الثانية وستكون الساعة الثالثة عصر يوم السبت المقبل موعداً للمباراة الثالثة مع منتخب هونغ كونغ ضمن الجولة الثالثة والأخيرة في ختام منافسات الجولة ".

ف.ا
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