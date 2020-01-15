الصناعة : قادرون على تلبية نصف حاجة السوق من الادوية



اكدت وزارة الصناعة امكانية تلبية 50 بالمئة من طلب السوق من الادوية خلال العام الحالي.



وقال معاون مدير عام الدائرة الفنية بقسم الصناعة الدوائية في وزارة الصناعة، رافد عبد الجليل جبار :" ان انتاج الدواء كان لا يغطي اكثر من 25 بالمئة من الحاجة المحلية ، ونأمل في نهاية العام 2020 ان نغطي 50 بالمئة من حاجة السوق ، برغم وجود الكثير من المعوقات خاصة بعد دمج الشركات مع بعضها في وزارة الصناعة".



وشدد على :" اهمية ان لا تستورد وزارة الصحة اي دواء ، الا بعد اعتذار وزارة الصناعة عن تغطية الطلب"، داعياً بقية الوزارات الى ان تعطي احتياجاتها الى وزارة التخطيط وان تعمم الأخيرة في بداية كل عام احتياجاتها ، ليس للدواء فقط بل للمستلزمات الطبية ايضا ، كونها لاتقل اهمية عن الادوية والعلاجات".



ف.ا