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الأربعاء, 15 كانون الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 15 كانون الثاني 2020 11:29 ص

مسؤول أمريكي: خروج قواتنا من العراق قد يؤدي إلى عودة داعش الإرهابي

جوي هود

حذر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية من تبعات سحب الولايات المتحدة قواتها من العراق، منوها بأن ذلك قد يؤدي، في نهاية المطاف، إلى عودة تنظيم "داعش" الإرهابي إلى هذا البلد.

وقال جوي هود، النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي: "إذا صوتنا لصالح خروج القوات العسكرية للولايات المتحدة (من العراق)، ستخرج قوات التحالف في إثرها، ثم سيخرج المستثمرون وغيرهم، ما سيؤدي إلى تأثير الدومينو.. ومن المحتمل جدا أن يعود داعش".

وأوضح الدبلوماسي، أن كل مرحلة من هذا التسلسل ستترتب عليها تبعات سلبية خاصة بها، حيث سيتسبب خروج المستثمرين من العراق، مثلا، بإحداث خلل في نظامه المصرفي.

وتابع: "الشركاء الاستراتيجيون، عندما يرون أن ثمة مشكلات في علاقاتهم، يجلسون ويناقشون سبل الخروج منها.. نريد الجلوس والحديث حول خيار يمكن أن يكون هو الأجدى".

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