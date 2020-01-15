وزير الخارجية القطري يزور بغداد .. ونشطاء: الزيارة غير مرحب بها

أفادت وسائل إعلام قطرية، اليوم الأربعاء، أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني توجه إلى بغداد لبحث آخر التطورات بالمنطقة.

واستنكر نشطاء عراقيون الزيارة التى وصفوها بالمفاجئة خاصة أن قطر تعد الحليف القريب من العدو الايراني متسائلين ما هو الهدف الخفي من هذه الزيارة ؟ مرددين زيارة وزير الخارجية القطري غير مرحب بها في بلاد الرافدين ومرددين هتافات ايران وقطر برة برة بغداد تبقى حرة .

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، عن زيارة وزير الخارجية القطري يوم اليوم الاربعاء إلى العاصمة بغداد.

مبينة ان “مؤتمراً صحفياً سيُعقد بين وزير الخارجية محمد علي الحكيم ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقر الوزارة”.

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